ATP Monte-Carlo: Stefanos Tsitsipas met un terme à la belle semaine de Daniel Evans et se hisse en finale

(Belga) Le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) disputera la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo (terre battue/2.460.585 euros). Samedi, il s'est imposé en deux sets contre le Britannique Daniel Evans (ATP 33), tombeur de David Goffin, sur le score de 6-2, 6-1 après 69 minutes de jeu.

Novice à ce stade en Masters 1000, Evans n'est pas parvenu à franchir l'obstacle Tsitsipas. Tombeur de Novak Djokovic et David Goffin, le natif de Birmingham n'a pas pu contrer le jeu offensif de l'Athénien, qui a très logiquement viré en tête (6-2). Tsitsipas a continué sur sa lancée dans la seconde manche, ne laissant aucune occasion à son adversaire. Il a facilement ponctué la rencontre. Le Grec de 22 ans n'avait jamais fait mieux qu'un huitième de finale à Monte-Carlo. Dimanche sur l'ocre monégasque, Tsitsipas disputera sa troisième finale en Masters 1000, lui qui a été battu par Novak Djokovic à Madrid en 2019 et par Rafel Nadal à Toronto en 2018. Il y défiera le vainqueur du duel entre le Russe Andrey Rublev (ATP 8) et le Norvégien Casper Ruud (ATP 27), qui se tiendra dans la foulée sur le Court Rainier III. (Belga)