ATP Montpellier - Goffin, qui rencontrera l'Italien Sonego : "Je n'ai pas oublié qu'il a battu Djokovic"

(Belga) David Goffin (ATP 15) était donc satisfait, mercredi soir, à Montpellier d'avoir battu le Français Benjamin Bonzi (ATP 124) pour son premier match à l'Open Sud de France. Le n°1 belge, 30 ans, vainqueur 4-6, 6-4, 7-5 espère que cette victoire va lui permettre de retrouver des couleurs après une tournée australienne décevante, marquée notamment par une défaite au premier tour de l'Open d'Australie contre l'Australien Alexei Popyrin malgré quatre balles de match.

"Il faut parfois un match comme ça, une victoire comme ça pour avoir peut-être un déclic et d'autres bons matches derrière", a-t-il dit après sa victoire. "Et j'espère que ce sera le cas. Je savais qu'il y aurait encore des hauts et des bas, mais le niveau de jeu était bon pendant deux sets, deux sets et demi. Et je suis content de la manière dont j'ai terminé le match", a ajouté le Liégeois, qui arborait aussi des tapes noirs au genou droit. "Ce sont des problèmes qui reviennent un peu de temps en temps, mais ce n'est pas inquiétant. Ce sont des kinesiotapes. C'est plus pour la prévention. Je me sens bien quand je les mets et je vais peut-être les garder tout au long du tournoi. On verra comment ça évolue." David Goffin pourra donc enchaîner par un deuxième match dans l'Hérault. Et vendredi, en quart de finale, il rencontrera l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 36), 25 ans. Tête de série n°7 du tableau, le Turinois a facilement battu le jeune Américain Sebastian Korda (ATP 92), 20 ans, fils de Petr, finaliste à Delray Beach en tout début d'année. Il s'agira du premier duel entre les deux joueurs. "Je crois qu'il joue bien en salle", a-t-il poursuivi. "Il a fait de bonnes choses fin de l'année dernière. Je n'ai pas oublié qu'il a battu sèchement Djokovic (6-2, 6-1 en route vers une accession en finale à Vienne, ndlr), même si je ne sais pas comment il faut juger cette victoire. En tout cas, il a signé de bons résultats. Il sert bien et il a un très bon coup droit. Donc, on verra. Pour l'instant, je suis surtout focalisé sur mon jeu, sur ce que je dois mettre en place. Et j'espère ce que cela va payer contre ce genre d'adversaire. " (Belga)