ATP Munich: pas de 6e titre ATP pour Sander Gillé et Joran Vliegen battus en finale

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen ont été battus en finale du double au tournoi de tennis de Munich, une épreuve ATP 250 sur terre battue dotée de 419.470 euros dimanche.

Après sauvé une balle de match vendredi en demi-finales, Sander Gillé (ATP 35 en double) et Joran Vliegen (ATP 32) ont du s'incliner dimanche devant la paire composée du Néerlandais Wesley Koolhof et l'Allemand Kevin Krawietz, associé pour la première fois, sur la marque de 4-6, 6-4, 10/5 en 1 heure et 27 minutes de jeu. Sander Gillé et Joran Vliegen espéraient pouvoir ajouter un sixième titre ATP, en tant qu'associés, à leur palmarès et le second cette année après leur succès à Singapour en février. Gillé, 30 ans, et Vliegen, 27 ans, se sont imposés à Bastad, Gstaad et Zhuhai en 2019 et à Noursoultan l'an passé. Ils ont également été battus à Kitzbühel en 2019, leur première finale perdue. La paire belge compte aussi ensemble 13 succès sur le circuit Challenger et 19 sur le circuit ITF Futures. (Belga)