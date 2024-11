ATP Paris: Alexander Zverev domine Ugo Humbert et remporte le dernier Masters 1000 de la saison

En finale, l'Allemand, 3e mondial et tête de série N.3, s'est imposé en deux sets 6-2, 6-2 contre le Français Ugo Humbert, 18e mondial et tête de série N.15, en 1 heure et 15 minutes.

Zverev, 27 ans, remporte le 23e titre de sa carrière, le 7e dans un Masters 1000 et le deuxième cette année après le Masters 1000 de Rome. L'Allemand, qui retrouvera la place de N.2 mondial lundi, jouait la 36e finale de sa carrière et la 12e dans un Masters 1000.