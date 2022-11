ATP Paris - Pour sa rentrée en compétition, Rafael Nadal éliminé dès son entrée en lice au 2e tour

(Belga) Tout comme le Russe Daniil Medvedev, 3e joueur du monde, plus tôt dans la journée, Rafael Nadal, numéro 2 mondial, a été éliminé dès son entrée en lice, au deuxième tour, au Masters 1000 de Paris, mercredi dans la capitale française.

L'Espagnol, 36 ans, a été surpris par l'Américain Tommy Paul en trois sets 3-6, 7-6 (7/4), 6-1. Nadal avait pourtant remporté la première manche 6-3 avant d'être poussé au jeu décisif dans la deuxième. Tommy Paul, 25 ans, 31e mondial, y a pris l'ascendant pour prendre les devants dans la manche décisive (6-1) au bout de 2 heures et 32 minutes de match. Plus tôt dans la journée, vainqueur à Paris en 2020 et ancien numéro 1 mondial, Medvedev avait succombé face à l'Australien Alex De Minaur, 25e mondial, en trois sets aussi: 6-4, 2-6, 7-5. Nadal jouait mercredi soir son premier match en tournoi depuis sa défaite en 8es de finale à l'US Open à New York début septembre, et la naissance de son premier enfant. (Belga)