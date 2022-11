ATP Paris - Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au deuxième tour en double

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés en 8es de finale du tournoi de tennis ATP de Paris en double, une épreuve Masters 1000 sur surface dure dotée de 5.415.410 euros, jeudi dans la capitale française.

La paire belge de Coupe Davis s'est inclinée contre le Croate Ivan Dodig et l'Américain Austin Krajicek (N.8). Sander Gillé, 31 ans, 60e mondial en double, et Joran Vliegen (ATP 61), 29 ans, ont été battus en deux sets 6-3, 7-6 (7/5) et une heure 23 minutes de jeu. La semaine dernière, Sander Gillé et Joran Vliegen avaient manqué de peu une accession à leur première finale ATP de l'année, battus en demi-finales à Vienne (ATP 500). Demi-finaliste à l'ATP 500 de Tokyo au début du mois, le tandem limbourgeois avait été sorti au premier tour à l'European Open d'Anvers il y a deux semaines. Gillé et Vliegen comptent cinq titres ATP en double acquis ensemble. A Paris, David Goffin avait été éliminé au premier tour des qualifications pour le tableau du simple. La saison du Liégeois est terminée. (Belga)