ATP Paris - Zverev sort Nadal et rejoint Medvedev en finale

(Belga) L'Allemand Alexander Zverev a rejoint le Russe Daniil Medvedev en finale du Masters 1000 de Paris. Zverev, 7e mondial et 4e tête de série, a battu l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 2/N.1) 6-4, 7-5 en 1 heure et 39 minutes samedi dans la seconde demi-finale de ce tournoi en salle sur surface dure doté de 3.345.725 euros.

Plus tôt dans la journée, Daniil Medvedev (ATP 5/N.3) avait décroché le premier billet pour la finale en écartant le Canadien Milos Raonic (ATP 17/N.10) 6-4 et 7-6 (7/4). Zverev, 23 ans, et Medvedev, 24 ans, disputeront tous deux leur première finale à Paris-Bercy, où Novak Djokovic s'était imposé l'année dernière. Pour sa 22e finale sur le circuit, Zverev tentera de remporter un 14e titre ATP, le 4e en Masters 1000 et le 3e cette année après son doublé à Cologne le mois dernier. Medvedev, présent pour la 14e fois en finale d'un tournoi ATP, briguera lui un 8e titre, le 3e en Masters 1000. (Belga)