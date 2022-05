ATP Rome - Deuxième victoire de Wawrinka, qui retrouvera Djokovic

(Belga) Stan Wawrinka, 361e joueur mondial, s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi de tennis Masters 1000 de Rome, épreuve sur terre battue dotée de 5.415.410 euros, en battant au deuxième tour le Serbe Laslo Djere (ATP 59), issu des qualifications, 7-6 (10/8), 3-6, 6-4 après 2 heures et 49 minutes de jeu. Le Suisse affrontera au tour suivant le N.1 mondial, le Serbe Novak Djokovic.

A 37 ans, Wawrinka, triple vainqueur en Grand Chelem, joue sur la terre battue romaine son troisième tournoi depuis plus d'un an, après une blessure au pied, mais tant à Marbella (en Challenger) qu'à Monte-Carlo, il avait été éliminé dès le premier tour. Dans la capitale italienne, Wawrinka, qui avait battu l'Américain Reilly Opelka (ATP 17) 3-6, 7-5, 6-2 au 1er tour, enchaine un deuxième succès de rang pour la première fois depuis l'ATP 250 de Melbourne en février 2021, lorsqu'il avait atteint les quarts de finale. Pour une place en quarts de finale, Wawrinka retrouvera Djokovic, qu'il n'a plus affronté depuis l'US Open 2019. Le bilan est de 19 victoires à 6 en faveur du Serbe. (Belga)