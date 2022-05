ATP Rome - Dominic Thiem n'y arrive toujours pas

(Belga) Dominic Thiem, à l'inverse d'un autre grand du tennis qui revient de blessure le Suisse Stan Wawrinka, n'a toujours pas regoûté à la victoire. Depuis son retour sur les courts le 29 mars dernier à l'occasion du Challenger de Marbella, l'Autrichien n'a pas remporté le moindre match. Lundi, il s'est incliné au premier tour du Masters 1000 de Rome. Le vainqueur de l'US Open 2020 (son dernier titre) s'est incliné en deux manches 6-4 et 7-6 (7/6) devant l'Italien Fabio Fognini après 1h54 de jeu.

Retombé au 162e rang mondial, Thiem, 28 ans, a perdu au premier tour dans les cinq tournois qu'il a joués depuis son retour à la compétition : à Marbella, Belgrade, Estoril, Madrid et Rome. Le joueur le mieux classé qu'il a rencontré lors de ses cinq matchs fut Fognini (ATP 57). Encore 5e au classement ATP lorsqu'une blessure au poignet l'a écarté des courts en juin 2021, Thiem a été double finaliste à Roland-Garros en 2018 et 2019. Il est peu vraisemblable que l'Autrichien aux 17 titres et 11 finales ATP réalise pareil exploit au cours du prochain "French" qui débute le 22 mai. Il est vrai qu'outre sa blessure au poignet, Dominic Thiem a été victime du Covid-19 au mois d'avril. (Belga)