ATP Rome - Roger Federer fait l'impasse sur Rome

(Belga) Le Suisse Roger Federer, septième joueur mondial, ne figure pas sur la liste des inscrits au Masters 1000 de Rome, publiée lundi par l'organisation.

Le tournoi de tennis sur terre battue se jouera du 9 au 16 mai, dans la foulée d'un autre Masters 1000, celui de Madrid (2-9 mai), où Federer effectuera sa rentrée sur l'ocre après près de deux ans. Federer a repris la compétition au début du mois de mars lors de l'Open du Qatar à Doha après 13 mois d'absence due à deux opérations du genou. L'ancien N.1 mondial, désormais N.7, avait été éliminé à l'issue de son 2e match (quarts de finale) par le Géorgien Nikoloz Basilashvili. Il n'a plus joué depuis. Le dernier match sur terre battue du premier joueur de l'histoire à avoir gagné 20 tournois du Grand Chelem remonte à la demi-finale de Roland-Garros perdue 6-3, 6-4, 6-2 face à Nadal le 7 juin 2019. Federer est le seul membre du top-45 à ne pas être inscrit aux Internationaux d'Italie, souligne l'organisation. On retrouvera donc notamment le tenant du titre et N.1 mondial, le Serbe Novak Djokovic, cinq fois vainqueur dans la capitale italienne, l'Espagnol Rafael Nadal (ATP 3), détenteur du record avec ses neuf succès au Foro Italico et David Goffin (ATP 15). (Belga)