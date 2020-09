ATP Rome - Schwartzman bat Shapovalov au terme d'un thriller et retrouvera Djokovic en finale

(Belga) Diego Schwartzman (ATP 15) s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Rome, où il retrouvera lundi le N.1 mondial Novak Djokovic. Dimanche, l'Argentin a battu le Canadien Denis Shapovalov (ATP 14) en trois sets: 6-4, 5-7, 7-6 (4) après 3h15 de jeu.

Sur l'ocre romain, Schwartzman et Shapovalov ont offert un match d'un haut niveau d'intensité aux quelques fans présents dans les gradins. Sur la lancée de sa prestation cinq étoiles contre Rafael Nadal samedi, le droitier de Buenos Aires a remporté la première manche, bien aidé par les quelques fautes directes commises par 'Shapo'. Plus entreprenant dans la deuxième manche, le Canadien de 21 ans a recollé au score. Se rendant coup pour coup dans la manche décisive, riche de trois breaks de part et d'autre, les deux joueurs se sont joué la victoire au tie break. Profitant des quelques fautes directes du Canadien dans les moments décisifs, Schwartzman a validé son ticket pour sa première finale d'un Masters 1000. Dimanche après-midi, Djokovic s'est qualifié pour sa dixième finale au Foro Italico en dominant le Norvégien Casper Ruud (7-5, 6-3). 'Nole', récemment exclu à l'US Open pour avoir envoyé une balle sur une juge de ligne, visera lundi un 36e titre en Masters 1000, ce qui lui permettrait de dépasser Rafael Nadal (tous deux en comptent actuellement 35). S'il compte quatre titres à Rome, le Serbe n'a plus été sacré à Rome depuis 2015, restant sur trois finales perdues (2016, 2017 et 2019). (Belga)