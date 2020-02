ATP Rotterdam - Daniil Medvedev, tête de série N.1, sorti d'entrée

(Belga) Daniil Medvedev (ATP 5) a été battu dès le premier tour du tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam, épreuve sur dur dotée de 2.013.855 euros. Mercredi soir, le Russe, tête de série N.1 du tournoi, a subi la loi du Canadien Vasek Pospisil (ATP 104), tombeur de David Goffin en demi-finales du tournoi de Montpellier la semaine dernière.

Medvedev a été battu 6-4, 6-3 après 67 minutes de jeu à peine. Huitième-de-finaliste du dernier Open d'Australie, le Moscovite de 23 ans restait sur une demi-finale en 2019 et un quart en 2018 à l'Ahoy Rotterdam. Pospisil, tombeur de Goffin la semaine dernière à Montpellier, confirme lui sa bonne forme en ce début de saison. Le Canadien, opéré d'une hernie discale il y a un an, défiera le Serbe Filip Krajinovic (ATP 39) au 2e tour. Mercredi, David Goffin (ATP 10/N.4) s'est fait peur mais a réussi à battre le Néerlandais Robin Haase (ATP 167). Le Liégeois s'est imposé 3-6, 7-6 (7/5), 6-4 et défiera le jeune talent italien Jannik Sinner (18 ans/ATP 78). (Belga)