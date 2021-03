ATP Rotterdam - Sander Gillé et Joran Vliegen battus d'entrée en double

(Belga) Sander Gillé (ATP 35) et Joran Vliegen (ATP 38) ont été immédiatement éliminés au premier tour du double messieurs du tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam, mercredi soir aux Pays-Bas.

Le duo limbourgeois, vainqueur du tournoi à Singapour le week-end dernier, a perdu 6-2, 6-3 contre les frères grecs Petros Tsitsipas (ATP 801/20 ans) et Stefanos Tsitsipas (ATP 105 en double et 6 en simple/22 ans), qui bénéficiaient d'une invitation dans cette épreuve jouée en salle sur surface dure et dotée de 980.580 euros. . (Belga)