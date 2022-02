ATP Rotterdam - Un gros morceau pour David Goffin au 1er tour avec l'Australien De Minaur

(Belga) L'Australien Alex De Minaur, 33e mondial, 22 ans, sera l'adversaire de David Goffin au premier tour du tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam, épreuve sur surface dure dotée de 1.208.315 d'euros qui débute lundi.

Le Liégeois, 31 ans, 52e au classement ATP, a perdu ses deux rencontres sur le circuit face à la promesse australienne. C'était en 2019 en Coupe Davis et l'an dernier au tournoi d'Antalya en Turquie, deux rendez-vous sur surface dure. Alex De Minaur a remporté cinq tournois ATP dont deux l'an dernier à Eastbourne et Antalya précisément. David Goffin était de retour à la compétition la semaine dernière à Montpellier après son élimination au premier tour de l'Open d'Australie. Il y a été éliminé au deuxième tour par le Français Adrian Mannarino (ATP 58) 6-4, 6-2. Le numéro 1 belge avait remporté l'an dernier à Montpellier son 5e et dernier titre ATP en date. Sa défaite au 2e tour devrait lui valoir un nouveau recul au classement ATP, lui qui était sorti du top 50 pour la première fois depuis 2014 après la 1e levée du Grand Chelem. David Goffin est le seul Belge engagé à Rotterdam où le Grec Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, est tête de série N.1.