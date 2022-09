ATP Séoul - Sander Gillé et Joran Vliegen qualifiés pour le 2e tour du double

(Belga) Sander Gillé (ATP 77) et Joran Vliegen (ATP 89) ont franchi avec succès le premier tour du double messieurs de l'Open de Corée de tennis, le tournoi ATP 250 joué sur surface dure et doté de 1.117.930 dollars, lundi à Séoul. Ils ont battu de justesse le duo qui réunissait l'Américain Max Schnur (ATP 90) et de l'Australien John-Patrick Smith (ATP 90) 6-7 (3/7), 7-6 (7/3) et 10/7 au super tiebreak.

Au deuxième tour, les Limbourgeois rencontreront la tête de série N.1 le Sud-Africain Raven Klaasen (ATP 72) et l'Américain Nathaniel Lammons (ATP 66) ou les Espagnols Pedro Martinez (ATP 75) et Jaume Munar (ATP 158). Gillé et Vliegen, avaient été battus dès le premier tour de leurs deux précédents tournois à Winston-Salem et à l'US Open et perdu ensuite leurs trois rencontres en Coupe Davis à Hamlbourg face à l'Australie, l'Allemagne et la France. Ils sont les seuls Belges présents dans la capitale sud-coréenne. (Belga)