ATP Sofia - Sinner abandonne, Rune et Hüsler finalistes

Le Suisse Marc-Andrea Hüsler et le Danois Holger Rune sont les deux finalistes du tournoi ATP 250 de Sofia, en Bulgarie.

Marc-Andrea Hüsler, 95e mondial, a remporté la première demi-finale 7-6 (7/5), 7-5 face à l'Italien Lorenzo Musetti, 30e mondial et 4e tête de série de cette épreuve sur surface dure dotée de 534.555 euros. La seconde demi-finale opposait deux têtes de série, l'Italien Jannik Sinner, 10e mondial et 1re tête de série, et Holger Rune, 31e mondial et 5e tête de série dans la capitale bulgare. Sinner a abandonné dans le 3e set alors que Rune menait 5-7, 6-4, 5-2, qualifiant de facto le Danois de 19 ans. Rune tentera dimanche d'enlever un second titre ATP après son succès à Munich en avril. Marc-Andrea Hüsler, 26 ans, se retrouve quand à lui pour la première fois en finale.