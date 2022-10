ATP Tel-Aviv - Novak Djokovic remporte son premier tournoi depuis Wimbledon

(Belga) Novak Djokovic a remporté le tournoi ATP de Tel-Aviv, joué sur surface dure et doté de 949.475 dollars, dimanche en Israël. En finale, le Serbe, 7e mondial et tête de série N.1 s'est imposé en deux sets 6-3, 6-4 en 1h34 contre le Croate Marin Cilic, 16e mondial et tête de série N.2.

Á 35 ans, Djokovic remporte le 89e titre de sa carrière pour sa 127e finale sur le circuit. Le Serbe remporte également son troisième titre cette saison après le Masters 1000 de Rome et Wimbledon. Cilic, 33 ans, a lui disputé en Israël sa première finale de l'année, la 36e de sa carrière. Le Croate a perdu pour la 19e fois en 21 confrontations face à Djokovic. (Belga)