ATP: Titré à Vienne, Medvedev prépare idéalement Paris et les Masters

Le Russe Daniil Medvedev a parfaitement préparé les deux échéances majeures de la fin de saison, le Masters 1000 de Paris et les Masters de Turin, en remportant le tournoi ATP 500 de Vienne dimanche en finale face au Canadien Denis Shapovalov (19e) 4-6, 6-3, 6-2.

À 26 ans, le N.4 mondial s'est adjugé le deuxième titre de la saison, après Los Cabos (Mexique) en août, et le quinzième de sa carrière.

Fort de ce titre et de ses excellentes dispositions sur surface dure, sur laquelle il a remporté 14 tournois, l'ex-N.1 mondial s'avance comme l'un des favoris du Masters 1000 de Paris-Bercy qui débute lundi. L'année dernière, Novak Djokovic l'avait privé de la couronne parisienne en finale.

Un rendez-vous important qui précède les Masters de Turin (13 au 20 novembre), réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison, qu'a déjà remportés Medvedev en 2020. À la faveur de son parcours autrichien, il a d'ailleurs assuré sa place pour la quatrième fois au +tournoi des maîtres+.

Devenu père la semaine dernière, Medvedev (26 ans) a vécu une saison sportive décevante, malgré une finale porteuse de promesses à l'Open d'Australie en janvier mais deux éliminations décevantes en 8e de finale de Roland-Garros au printemps et l'US Open l'été dernier.

À Vienne, l'ancien N.1 mondial s'est rassuré au terme d'une semaine convaincante marquée par des succès contre l'Italien Jannik Sinner (12e mondial) en quart de finale et le Bulgare Grigor Dimitrov en demie, ne lâchant qu'un set dans le tournoi.

Dimanche, Medvedev a progressivement pris le dessus sur Shapovalov après un premier set largement dominé par le Canadien, auteur de 19 coups gagnants.

Plus constant au cours des échanges, le lauréat de l'US Open en 2021 s'est emparé à deux reprises du service de +Shapo+ dans le deuxième set, avant de réaliser une ultime manche de haut niveau, avec seulement quatre fautes directes et six points perdus après son service.