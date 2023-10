ATP - Tokyo: premier titre pour le jeune Américain Ben Shelton

Le deuxième set a été à sens unique, Shelton devenant de plus en plus confiant et entreprenant, tandis que Karatsev multipliait les fautes directes. Enragé contre sa propre maladresse, le Russe de 30 ans a fracassé sa raquette au sol, et est complètement sorti de son match sur la fin.

Ben Shelton lui a franchi un nouveau cap important à Tokyo, après avoir atteint le dernier carré à l'US Open en septembre puis les quarts au Masters 1000 de Shanghai il y a une dizaine de jours.

Il a certes profité d'une hécatombe précoce des têtes de série comme Casper Ruud (N.8), Alexander Zverev (N.9) ou Taylor Fritz (N.10), le vainqueur sortant du tournoi.