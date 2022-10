ATP Vienne - Sander Gillé et Joran Vliegen passent le premier tour des qualifications en double

(Belga) Éliminés cette semaine au premier tour à l'European Open d'Anvers, Sander Gillé et Joran Vliegen ont franchi le premier des deux tours de qualifications pour le rendez-vous de Vienne, un tournoi ATP 500 sur surface dure doté de 2.349.180 euros qui débute lundi.

Sander Gillé (ATP 58 en double), 31 ans, et Joran Vliegen (ATP 77), 29 ans, ont battu en entrée le Colombien Nicolas Barrientos et le Mexicain Miguel Angel Reyes-Varela, en deux manches: 7-6 (8/6), 6-1 en 1h19 minutes de jeu. Pour rejoindre le tableau final, la paire belge de Coupe Davis devra franchir dimanche un second obstacle qui sera soit un duo composé du Bosnien Tomislav Brkic et de l'Equatorien Gonzalo Escobar (N.1), soit une paire autrichienne formée par Neil Oberleitner et Jurij Rodionov. Sander Gillé et Joran Vliegen sont les seuls Belges engagés à Vienne. (Belga)