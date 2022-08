ATP Washington - Nick Kyrgios et Yoshihito Nishioka s'affronteront en finale

(Belga) L'Australien Nick Kyrgios et le Japonais Yoshihito Nishioka s'affronteront en finale du tournoi de tennis ATP 500 de Washington, épreuve sur surface dure dotée de 1.953.285 dollars.

Kyrgios, 27 ans, 63e mondial, a battu samedi en demi-finale le Suédois Mikael Ymer (ATP 115) 7-6 (7/4), 6-3. La rencontre a duré 1 heure et 35 minutes. Kyrgios, finaliste du dernier Wimbledon, visera un septième titre sur le circuit ATP, le dernier en date remontant à 2019, déjà dans cette même épreuve. Nishioka, 26 ans, 96e mondial, a écarté 6-3, 6-4 le Russe Andrey Rublev, 8e à l'ATP et tête de série N.1, en 1 heure et 21 minutes. Nishioka disputera la troisième finale de sa carrière et briguera un deuxième sacre, après un succès à Shenzhen en 2018. (Belga)