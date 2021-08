ATP Washington - Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés d'entrée de jeu

(Belga) Sander Gillé et Joran Vliegen ont lancé leur tournée de préparation à l'US Open par une défaite, lundi, à Washington. La paire belge s'est inclinée sur un double 6-4 face au Britannique Cameron Norrie et l'Ausralien Luke Saville au 1er tour de ce tournoi ATP 500 sur surface dure doté de 1.895.290 dollars. La rencontre a duré 1 heure et 16 minutes.

Sander Gillé et Joran Vliegen, seuls Belges engagés dans la capitale fédérale américaie, sont arrivés en provenance de Tokyo, où ils ont été battus au 1er tour du double messieurs des Jeux Olympiques par la paire néerlandaise formée par Wesley Koolhof et Jean-Julien Rojer 6-3, 7-6 (7/5). Une paire qui a dû déclarer forfait pour le 2e tour en raison du test positif reçu par Rojer.