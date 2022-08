ATP Winston-Salem - Adrian Mannarino remporte son premier tournoi depuis 2019

(Belga) Adrian Mannarino a remporté le tournoi ATP 250 de Winston-Salem, épreuve sur surface dure dotée de 731.935 dollars, samedi aux États-Unis. En finale, le Français (ATP 65) s'est imposé 7-6 (1) 6-4 en 1h44 contre le Serbe Laslo Djere (ATP 89).

Mannarino, 34 ans, remporte ainsi le deuxième tournoi de sa carrière sur le circuit principal pour sa 11e finale. Sa première victoire remonte à 2019 et un succès final au tournoi de Rosmalen. Djere, 27 ans et tombeur de David Goffin au premier tour, manque lui l'occasion de remporter son premier titre de la saison. Le Serbe, qui a disputé la 4e finale de sa carrière, compte déjà les tournois de Sardaigne (2020) et Rio de Janeiro (2019) à son actif. (Belga)