ATP/WTA: des mesures pour limiter la fin tardive des sessions nocturnes

Plus aucun match ne débutera après 23h00, afin d'éviter que certaines rencontres se terminent au bout de la nuit: c'est l'une des mesures, avec effet immédiat, annoncées mardi conjointement par les instances de l'ATP et de la WTA, à l'approche du début de l'Open d'Australie.

Parmi les autres mesures, les matches seront déplacés sur un autre court s'ils ne peuvent pas débuter avant 22h30 sur celui initialement choisi, et les sessions de nuit devront débuter au plus tard à 19h30, l'ATP et la WTA préconisant même qu'elles commencent à 18h30.

Cette annonce intervient à quelques jours du début de l'Open d'Australie à Melbourne où, l'an dernier, Andy Murray avait conclu son match du 2e tour contre l'Australien Thanasi Kokkinakis à 04h06.