Averti pour avoir craché sur le court, Nicolas Mahut s'embrouille avec un arbitre à Roland-Garros (vidéo)

Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert se sont inclinés au troisième du tournoi de double à Roland-Garros. Lors de cette rencontre, Nicolas Mahut s'est montré très énervé après la décision prise par l'arbitre.

Ce dernier lui a adressé un avertissement pour avoir craché à trois reprises sur le court. Furieux, Mahut va alors s'expliquer avant de clore le débat. "Maintenant, tu ne me parles plus, tu parles à Pierre-Hughes", lance-t-il. C'est avec le superviseur qu'il va finalement tenter d'expliquer son geste. "Depuis 20 ans, je suis obligé de cracher quand je joue sur terre battue, parce que j'ai de la poussière qui me rentre dans la gorge", explique le Français. "Je le fais sur le sol et je recouvre ça de terre battue", poursuit-il.

La réponse des officiels est claire: dans le contexte pandémique actuelle, le geste est totalement interdit parce que vecteur de transmission. Malgré son insistance, il a menacé de ne plus jouer avant d'avoir vu la règle dans un document officiel, Mahut ne verra pas son avertissement être annulé. De quoi énerver le joueur, qui ne retrouvera jamais le contrôle de la rencontre. Avant de finalement s'incliner.