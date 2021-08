Barbora Krejcikova/ Katerina Siniakova sacrées championnes olympiques

(Belga) Les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova ont été sacrées dimanche championnes olympiques du double dames. Elles se sont facilement imposées 7-5, 6-1 face aux Suissesses Belinda Bencic et Victorija Golubic.

Favorites du tableau, les deux joueuses tchèques ont connu une entame de match compliquée en sauvant une balle de break sur leur première mise en jeu. Les récentes lauréates de Roland-Garros ont ensuite retrouvé leur solidité pour finalement s'emparer de la première manche 7-5. En face, Belinda Bencic, qui a remporté la médaille d'or en simple samedi, et sa coéquipière ont craqué mentalement. Leurs adversaires ont donc déroulé dans la seconde manche pour s'imposer logiquement en une heure et 25 minutes. La paire décroche donc une nouvelle victoire prestigieuse, après avoir également remporté Wimbledon en 2018 et Roland-Garros en 2018 et 2020. L'année est particulièrement bonne pour Barbora Krejcikova, qui a remporté Roland-Garros en simple. La République tchèque décroche par la même occasion sa quatrième médaille d'or de ces JO. (Belga)