Battue par le Canada, la Belgique passera par les barrages en novembre

La Belgique n'est pas parvenue à se qualifier pour la phase finale de la Billie Jean King Cup de tennis. Les Belges se sont en effet inclinées 3-2 face au Canada à Vancouver. La décision est tombée à l'issue du 5e et dernier match, le double, que Kirsten Flipkens et Greet Minnen ont perdu 6-1, 6-2 contre Gabriela Dabrowski et Leylah Fernandez.

Alors que le Canada disputera la phase finale du 7 au 12 novembre, la Belgique devra pour sa part disputer un barrage, aussi en novembre, pour assurer son maintien au sein du groupe mondial.

La Grande-Bretagne, l'Ukraine, le Mexique, l'Autriche, la Slovaquie, le Brésil, la Pologne passeront aussi par la case barrages.

Outre le Canada, l'Espagne, la République tchèque, la France, les Etats-Unis, l'Italie, l'Allemagne et le Kazakhstan ont validé leur billet pour la phase finale, rejoignant la Suisse et l'Australie, respectivement lauréate et finaliste de l'édition 2022, en phase finale (7-12 novembre dans une ville encore à déterminer). Une douzième et dernière équipe, encore à déterminer, bénéficiera d'une invitation.