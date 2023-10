Beatriz Haddad Maia et Qinwen Zheng en finale du Masters B

La Brésilienne Beatriz Haddad Maia (WTA 19) et la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 18) se disputeront la finale du WTA Elite Trophy, le Masters B du tennis féminin, joué sur surface dure à Zhuhai en Chine et doté de 2.419.844 dollars.

De son côté, Zheng (N.7) a disposé de sa compatriote Lin Zhu (WTA 37/N.12) 7-5, 4-6, 6-1 en pas moins de 3 heures et 15 minutes. La Chinoise atteint déjà une 4e finale à l'âge de 21 ans. Comme Haddad Maia, elle espère conquérir les lauriers pour la 3e fois de sa jeune carrière, elle qui a gagné le 15 octobre dernier le tournoi de Zhengzhou devant son public, et le WTA 250 de Palerme en Italie, en juillet.

Samedi, Haddad Maia, 8e tête de série, a remporté la première demi-finale contre la Russe Daria Kasatkina (WTA 17/N.6), 6-4, 6-1 en 1h34. À 27 ans, la Brésilienne disputera la 5e finale de sa carrière sur le circuit WTA. Elle est en quête d'un 3e titre après ses succès l'année dernière sur le gazon de Nottingham et sur celui de Birmingham, en Grande-Bretagne.

Douze joueuses participaient au Master B du tennis féminin. Les premières des quatre poules de trois s'étaient qualifiées pour les demi-finales. L'événement existe depuis l'année 2019, mais n'en est qu'à sa deuxième édition. Il avait été annulé en 2020 à cause de la pandémie de Covid-19 et les éditions suivantes n'avaient pas eu lieu à la suite de l'affaire Peng Shuai, à cause de laquelle la WTA avait choisi de prendre ses distances avec la Chine.