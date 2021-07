Belinda Bencic s'offre la médaille d'or en simple dames contre Marketa Vondrousova

(Belga) La Suissesse Belinda Bencic (WTA 12/N.9) / La Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42) a remporté le titre olympique en simple dames du tournoi de tennis des Jeux Olympiques de Tokyo. En finale, elle s'est imposée en trois sets 7-5, 2-6, 6-3 en 2h30 contre La Suissesse Belinda Bencic (WTA 12/N.9) / La Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42).

Dans le premier set, les deux joueuses se rendaient coup pour coup. Bencic menait rapidement 2-0 après un break lors du deuxième jeu. Vondrousova réagissait et réalisait le contre-break dans la foulée puis égalisait à 2-2. À 6-5, Bencic transformait une nouvelle balle de break au bon moment pour remporter la première manche (7-5). Vondrousova prenait directement le deuxième set à son compte en breakant d'entrée. À 3-1, la Tchèque réalisait un nouveau break pour mener 4-1 pour filer vers le gain de la deuxième manche (6-2) Le troisième set était très disputé et Bencic pensait avoir pris l'avantage en transformant une balle de break pour mener 3-1. Seulement , Vondrousova réagissait dans la foulée avec un contre-break avant d'égaliser à 3-3. Cette manche décisive se résumait à une histoire de breaks et Bencic en signait un nouveau pour mener 5-3 avant de remporter son service dans la foulée pour s'offrir la médaille d'or. La Suissesse est parvenue à réussir ce que son homologue masculin Roger Federer n'est jamais parvenu à faire, décrocher l'or olympique. Le Bâlois, légende du tennis mondial, a perdu, en 2012 sur le gazon de Londres, la finale du tournoi olympique contre Andy Murray. Dimanche, la droitière de Flawil, 6 titres sur le circuit principal, aura l'occasion d'ajouter une seconde médaille à sa moisson japonaise. En effet, elle disputera la finale du double dames avec sa compatriote Viktorija Golubic. Elles défieront les Tchèques Barbora Krecjikova et Katerina Siniakova, premières têtes de série du tableau. Bencic est la cinquième joueuse de l'histoire, depuis le retour du tennis à part entière au programme olympique, à atteindre les finales du simple et du double lors des mêmes JO. Seuls le Chilien Nicolas Massu (2004), le Britannique Andy Murray (2012) et les Américaines Venus (2000) et Serena Williams (2012) ont signé pareille performance. La médaille de bronze en simple dames est revenue à l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 6) qui a écarté la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 20) en trois sets sur le score de 1-6, 7-6 (5), 6-4. (Belga)