Bemelmans, pour son dernier match, et Blockx éliminés au premier tour en double

(Belga) Ruben Bemelmans et Alexander Blockx ont été éliminés au premier tour du double à l'European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers joué sur surface dure et doté de 648.130 euros, lundi à la Lotto Arena. La paire belge, bénéficiaire d'une invitation, a été battue 6-0, 6-2 par le Monégasque Hugo Nys et le Polonais Jan Zielinski. La rencontre a duré 48 minutes.

Bemelmans, 34 ans, encore classé à la 537e place du classement ATP, a ainsi disputé le dernier match de sa carrière. Le Limbourgeois avait mis un terme à sa carrière en juin dernier. Il a reçu une wildcard des organisateurs du tournoi anversois pour ainsi faire ses adieux au public belge. Dimanche, au premier tour des qualifications, Bemelmans a bataillé pendant près de deux heures (1h56) face au Français Geofrrey Blancaneaux, 147e mondial et 3e tête de série des qualifications, mais il a fini par s'incliner en trois sets 4-6, 6-3, 6-3. Egalement bénéficiaire d'une invitation pour disputer les qualifications dans la Métropole, le jeune Alexander Blockx, 17 ans et 17e mondial chez les juniors, s'était aussi incliné au premier tour du tableau qualificatif, 6-4, 6-4 par le Suisse Dominic Stricker, 139e mondial et tête de série N.2. (Belga)