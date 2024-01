Bergs, au 3e tour des qualifs après avoir battu De Loore: "Le premier set était tendu"

Zizou Bergs (ATP 130) était satisfait, jeudi à Melbourne, de s'être hissé au troisième et dernier tour des qualifications de l'Open d'Australie de tennis. Il a battu Joris De Loore (ATP 167) 7-6 (7/2), 6-0 en 1h24 de jeu.

J'ai disputé un bon match dans l'ensemble", a-t-il confié à Belga après cette victoire. "Le premier set était fort tendu et je dois reconnaître que Joris était un peu meilleur que moi. J'étais en mode survie sur plusieurs de mes jeux de service. Et dans le tie-break, le vent a tourné. Il est devenu nerveux, tandis que moi je trouvais enfin mes marques. Et j'ai pu continuer sur ma lancée par la suite, avec un break dès le premier jeu du deuxième set qui m'a donné des ailes, alors que Joris était gêné par une petite blessure à l'abdomen. Je suis content de m'être imposé, car ce n'était pas évident de jouer contre un bon copain."

Zizou Bergs avait réussi à se hisser pour la première fois dans le tableau final de l'Australian Open l'an dernier. Et fort d'une brillante fin de saison 2023, marquée de deux titres en tournois Challenger, le natif de Lommel rééditer cette performance alors qu'il défiera l'Australien Dane Sweeny (ATP 225), 22 ans.