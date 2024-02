Bergs, battu par Rublev, vainqueur en 2021, était "un peu trop focalisé sur l'adversaire"

L'écart, toutefois, n'a pas semblé si grand entre Bergs et Rublev. Le N.1 belge a même obtenu une balle de break pour mener 5-4 dans la première manche et hérité de deux autres occasions à 2-2 dans la deuxième manche.

"Je suis déçu", a-t-il confié après sa défaite. "Je n'avais pas le sentiment d'être bien dans le match, ce qui est dommage, car je trouve que je rejoue bien depuis l'automne dernier. En outre, je suis 'fit' et donc prêt à batailler, mais j'ai un peu failli mentalement. J'étais un peu impressionné par l'adversaire, un peu trop focalisé sur l'adversaire, alors que cela n'était pas supposé m'arriver. On mettra cela principalement sur le compte d'un manque d'expérience. J'espère que la prochaine fois, je réussirai bien à sortir le grand jeu."

"Oui, c'est vrai qu'en termes de score, je n'étais pas si loin", a-t-il poursuivi. "J'ai plutôt bien servi. Et j'ai hérité de l'une ou l'autre occasion sur sa mise en jeu. C'était d'ailleurs une belle opportunité de me tester contre un adversaire du Top-5 mondial, capable de jouer un cran plus vite. Malheureusement, j'ai un peu trop dévié de mon plan de jeu habituel. C'est dommage, car je crois énormément en moi. Il faut en tirer les enseignements et continuer dans cette voie. Là, je vais m'entraîner pendant une bonne semaine et je mise beaucoup sur la tournée américaine, avec notamment le tournoi ATP Masters 1.000 de Miami, pour intégrer le Top-100."