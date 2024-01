Bergs, battu par Tsitsipas et la chaleur, sait ce qu'il doit travailler: "le physique"

"Je suis très bien entré dans le match et j'ai livré un excellent premier set, où je sentais que j'étais le meilleur joueur", a-t-il confié à Belga après sa défaite. "Après, malheureusement, j'ai de nouveau accusé le coup en raison de la chaleur qui règne ici et je n'ai plus été en mesure de jouer à fond. J'ai dès lors volontairement fait un pas en arrière dans le deuxième set dans l'espoir de recharger les batteries, mais l'énergie n'est revenue qu'au quatrième set. C'est clairement ce qui a fait la différence dans ce match. Pour le reste, ce fut évidemment une merveilleuse expérience de pouvoir jouer dans la Rod Laver Arena contre Tsitsipas et d'être parvenu à montrer du beau tennis sans être impressionné par l'événement."

Victime de crampes et contraint à l'abandon au troisième et dernier tour des qualifications, Zizou Bergs avait été repêché comme lucky loser dans le tableau final suite au forfait de l'Italien Matteo Berretini (ATP 124), demi-finaliste en 2022, blessé au pied droit. L'an dernier, le N.2 belge avait aussi été éliminé au premier tour, par le Serbe Laslo Djere.