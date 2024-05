Bergs, qualifié pour le tableau final: "Pouvoir affronter Nadal est incroyable!"

C'est la première fois que Zizou parvient à se qualifier pour le tableau final d'un tournoi Masters 1000. Le natif de Lommel en avait déjà disputé deux jusqu'ici, à Miami l'an dernier, et à Madrid, il y a deux semaines, chaque fois à la faveur d'une wild card. Et pour sa peine, il aura droit, à un duel de prestige, jeudi, contre un certain Rafael Nadal (ATP 309), 37 ans, décuple vainqueur dans la capitale italienne.

"Pouvoir affronter Nadal est incroyable!", s'est-il exclamé. "D'autant plus qu'il ne jouera plus très longtemps. Je rêvais de pouvoir me mesurer un jour à un membre du 'Big Three'. Ce sera donc Nadal et je n'ai pas de mots. C'est tellement beau. Désormais, évidemment, il faudra faire en sorte de trouver la conviction que je peux le battre. Voir la réalité et me dire en fait que je vais affronter quelqu'un qui est 305e mondial. Ce ne sera pas facile, mais si je parviens à me mettre cela en tête, je pourrai peut-être rivaliser."