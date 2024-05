Bergs, qui affronte Marterer au deuxième tour, "espère continuer à vivre ce rêve"

"Je suis très content de me retrouver là, alors que j'ai l'impression de ne pas encore avoir produit mon meilleur tennis", a-t-il expliqué. "C'est très positif de gagner des matches alors que l'on ne se sent pas très bien, où on est très tendu. C'est le Zizou 2024. Je suis désormais capable de m'en sortir même quand je ne joue pas hyper bien. C'est un grand pas en avant. Cette année, j'ai déjà joué contre quelques grands noms. J'ai pris un set à Nadal à Rome, j'ai bien joué contre Tsitsipas en Australie, ou Shelton (à Houston, ndlr). Et finalement, ici, je gagne, qui plus est dans un tournoi du Grand Chelem, où il faut gagner trois sets. C'est une victoire très importante. Et peut-être un déclic dans ma carrière."

Marterer semble en tout cas un joueur à la portée de Zizou. Les deux se sont déjà rencontrés à trois reprises en 2021 et le bilan est de deux victoires à une pour le natif de Lommel.