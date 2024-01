Bergs, qui défie Goffin: "David a été une idole. Pouvoir l'affronter est chouette"

"Je suis très excité à l'idée de jouer ici", a confié Zizou Bergs lundi soir à Belga. "J'ai une énorme envie, contrairement à l'année dernière, où j'étais encore occupé à ruminer ma défaite au premier tour à l'Open d'Australie (contre le Serbe Laslo Djere, ndlr). C'est évidemment un tirage difficile contre David, mais un match auquel beaucoup se réjouissent d'assister, je pense. Ce sera également un affrontement enrichissant pour moi, pour voir où je me situe après ma bonne prestation contre Tsitsipas à Melbourne. J'ai beaucoup suivi David quand j'étais jeune. Il a même été une idole à un moment donné. C'est un super joueur. Et pouvoir l'affronter est vraiment chouette."

"C'est vrai que j'aime jouer sur dur et sur dur en salle", a poursuivi le natif de Lommel, qui a fini l'année 2023 en force avec deux titres aux tournois Challenger de Drummondville et Yokkaichi. "Mais David joue bien également sur cette surface. Il n'est pas le tenant du titre pour rien. Je ne pense donc pas que ce soit un réel avantage. Nous sommes tous deux assez complets. Cela dit, j'y crois beaucoup. J'ai bien récupéré du voyage en Australie et j'ai opéré quelques ajustements physiques dans l'espoir de faire bonne figure cette semaine. Et je suis prêt pour les bagarres qui m'attendent."