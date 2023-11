Bergs, qui a pris sa revanche contre Koepfer: "J'espère maintenir mon bon niveau de jeu"

"Ce fut un bon match", a-t-il confié à Belga. "Cela a été très disputé, mais heureusement, il y a plus de hauts que de bas. Et c'est ce qui m'a permis de l'emporter. J'étais mieux préparé que la semaine dernière. Je le connaissais mieux et je savais comment agir dans les moments plus difficiles. J'ai aussi retrouvé de meilleures sensations ici. À Calgary, on jouait en altitude (NdlR : 1.045 mètres). Ici, nous sommes au niveau de la mer et j'ai un meilleur rythme."

Il s'agit de la troisième demi-finale de l'année dans un tournoi Challenger pour Zizou Bergs, qui a été tracassé par une blessure au poignet gauche ces derniers mois. Le natif de Lommel, vainqueur en avril à Tallahassee, aux États-Unis, va se mesurer pour une place en finale au Tchèque de 23 ans Michael Vrbensky (ATP 336), 23 ans.