Bergs, qui retrouve Koepfer en quart de finale: "Je suis prêt pour ma revanche"

"Ce fut un très bon match", a-t-il confié à Belga après sa qualification. "J'ai réussi à mettre mon jeu en place et j'ai joué intelligemment, trouvant les bonnes solutions. La différence s'est située au niveau de l'engagement, de la prise en compte des échanges. C'est un joueur qui découvre le circuit pro et dès que je dominais, il était vite mal à l'aise. J'ai très bien servi également. Bref, ce fut un match positif."

"Je suis prêt pour ma revanche", a-t-il poursuivi. "J'ai bien analysé notre dernier match et j'espère que les petits ajustements que je compte opérer porteront leurs fruits. Après ces deux semaines au Canada, je disputerai encore deux tournois au Japon, vu que je n'ai pas pu jouer pendant un petit temps à cause de mon poignet. Et je veux encore réaliser de bons résultats, histoire de pouvoir entamer l'année 2024 dans les meilleures dispositions."