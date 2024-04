Bergs, ravi d'avoir reconduit son titre : "Je savais que ce serait une grande bagarre"

"C'est une super performance", déclare Bergs. "Je me connais en tant que joueur et je sais combien c'est compliqué d'enchaîner. J'avais déjà disputé une finale la semaine dernière. Et voilà que je reconduis un titre. Je suis dès lors très heureux. Je savais que ce serait une grande bagarre. J'avais déjà eu des matches longs et accrochés dans le tournoi, où j'avais été confronté à beaucoup d'adversité. Mais j'avais réussi à m'en sortir et je pense que cela m'a aidé aujourd'hui".

"L'année passée, j'avais perdu quatre mois en raison d'une blessure (NDLR : au poignet gauche), ce qui me laisse pas mal d'opportunités pour améliorer mon classement", a-t-il poursuivi. "Mais ce qui me satisfait le plus, c'est la manière dont je suis en train de jouer, de grandir. Je progresse vraiment bien. La clé du succès, c'est de parvenir à maintenir ce niveau moyen le plus élevé possible. Et c'est ce qui se passe pour l'instant".