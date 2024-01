Bergs retrouvera De Loore en qualifications: "Je me suis senti très à l'aise sur le court"

"Ce fut un excellent match", a-t-il confié à l'Agence BELGA. "C'est très chouette de commencer un tournoi aussi important de cette façon. Je me suis senti très à l'aise sur le court et je suis parvenu à lui mettre beaucoup de pression (96% des points gagnés derrière sa première balle de service et 19 coups gagnants, ndlr.). C'est la manière dont je voulais jouer et j'ai montré de belles choses."

Zizou Bergs avait réussi à s'extirper des qualifications l'an dernier pour disputer l'Open d'Australie pour la première fois. Et fort d'une brillante fin de saison 2023, marquée de deux titres en tournois Challenger, à Drummondville au Canada, et à Yokkaichi, le natif de Lommel espère y parvenir à nouveau alors qu'il retrouvera au deuxième tour le Brugeois Joris De Loore (ATP 167), 30 ans.