Bergs sera "dans le top 60 fin d'année s'il continue", selon son coach Bemelmans

"C'est difficile de dire où les limites de Zizou se situent", a confié à Belga Ruben Bemelmans, le coach du Limbourgeois. "Mais je pense qu'elles sont très élevées. J'en parlais encore la semaine dernière avec un des membres de l'équipe et je lui ai confié que si Zizou réussit à maintenir cette tendance et continue de la sorte, il sera dans le top 60 à la fin de l'année. Et je considère que ce n'est pas la ligne d'arrivée. Il peut à mon sens encore faire mieux. Mais commençons par atteindre le top 75 avant d'envisager de se diriger vers le top 50. Et plus si affinités d'ici quelques années".

"Qu'est-ce cela signifie ?", poursuit le coach. "Zizou a des frappes très puissantes, mais de plus en plus contrôlées. Il sert également très bien et il a énormément progressé dans son déplacement. Il peut donc ramener beaucoup de balles et contrer dans la foulée, car ses velléités offensives sont très prononcées. Et pour terminer, il est devenu plus résilient sur le plan mental. Autrefois, il avait des pics dans une année, mais là, il est très constant. Même dans des moins bons jours, il peut encore afficher un niveau de jeu suffisamment élevé pour gagner des matches. Avec pour récompense, cette place dans le top 100".