Billie Jean King Cup - Elise Mertens: "Il est clair que jouer demain en simple est une option"

(Belga) Après sa victoire en double aux Masters, Elise Mertens a continué sur sa lancée mercredi à Glasgow en remportant le double aux côtés de Kirsten Flipkens pour permettre à la Belgique de sauver l'honneur contre la Slovaquie (2-1) et de garder une chance d'atteindre les demi-finales de la Billie Jean King Cup.

"Je me sens bien physiquement. Je n'ai pas de bobos", a-t-elle confié. "Cela a évidemment été un long voyage avec trois vols. Mais cela fait partie du métier et je suis dévouée à jouer pour la Belgique, sans quoi je ne serais pas ici. J'ai réussi à bien dormir, sept heures au total. L'équipe a été aux petits soins pour moi. J'ai aussi bu beaucoup de café et l'adrénaline aide également. Nous avons perdu la rencontre, mais il faut voir les choses positivement. Nous avons toujours une chance de nous qualifier." Elise Mertens s'est d'ailleurs dit prête à jouer en simple ce jeudi contre l'Australie après avoir dû faire l'impasse contre la Slovaquie en raison d'un timing trop serré. "Je viens de sortir du court et on va discuter avec l'équipe, mais il est clair que jouer demain en simple est une option", a-t-elle poursuivi. "Je ne suis pas frustrée, car c'est positif pour moi d'avoir pu disputer et gagner les Masters en double. Je suis très heureuse d'avoir gagné, je suis très fière d'être ici et j'ai entière confiance en mes coéquipières. Il y a beaucoup à retirer de cette défaite en vue de la rencontre de demain. On repart d'une page blanche. Bien entendu, ce ne sera pas évident, mais en tennis, la vérité d'un jour n'est pas nécessairement celle du lendemain et tout peut changer très vite." (Belga)