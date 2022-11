Billie Jean King Cup - L'Australie et la Suisse s'affronteront en finale

(Belga) L'Australie et la Suisse s'affronteront en finale de la Billie Jean King Cup dimanche à Glasgow en Écosse. Samedi en demi-finales, les Australiennes sont venues à bout de la Grande-Bretagne (2-1) et la Suisse est assuré de battre la Tchéquie après avoir remporté les deux simples.

Storm Sanders (WTA 237) a d'abord mis l'Australie aux commandes après sa victoire 6-4, 7-6 (7/3) face à la Britannique Heather Watson (WTA 133) mais Harriet Dart (WTA 98) a égalisé pour la Grande-Bretagne en battant Alja Tomljanovic (WTA 33) 7-6 (7/3), 6-2. Dans le double décisif, Storm Sanders et Samantha Stosur ont pris le dessus sur Alicia Barnett et Olivia Nicholls dans le super jeu décisif: 7-6 (7/1), 6-7 (5/7), 10/6 Dans l'autre demi-finale, la Suisse a validé sa place en finale en remportant les deux simples. Viktorija Golubic (WTA 77) s'est d'abord imposée 6-4, 6-4 face à Karolina Muchova (WTA 149). Belinda Bencic (WTA 12) a ensuite pris le dessus sur Karolina Pliskova (WTA 32): 6-2, 7-6 (8/6). La Belgique a elle été éliminée dès la phase de poules de cette phase finale après deux défaites contre la Slovaquie (2-1) et l'Australie (3-0). L'Australie ou la Suisse succèdera à la Russie, disqualifiée cette année après l'invasion de l'Ukraine, qui avait remporté la 1re édition en 2021 en battant la Suisse en finale. (Belga)