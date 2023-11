Billie Jean King Cup: le Canada rejoint l'Italie en finale

Face aux Tchèques, Gabriela Dabrowski et Leylah Fernandez, 8e et 20e mondiales en double, ont offert la victoire au Canada lors du match décisif contre Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, 13e et 10e mondiales. Dans une partie serrée, les Canadiennes sont parvenues à s'imposer au terme du tie-break du second set, 7-5, 7-6 (7/3).

C'était la première demi-finale à laquelle participait le Canada depuis 35 ans, contre des Tchèques onze fois victorieuses de la compétition.

"Ce fut une excellente journée pour nous, s'est félicité Leylah Fernandez. Gaby était toujours là pour attaquer et prendre l'ascendant. Je suis heureuse d'avoir une excellente partenaire (Dabrowski), qui peut me montrer comment faire."