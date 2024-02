Blessé à la cheville droite, Carlos Alcaraz a été contraint à l'abandon au premier tour

"Ce n'est pas un problème de court, je me suis blessé en changeant de direction et cela arrive sur ce type de surface", a expliqué Alcaraz après le match. Il a mis du temps à se relever après une chute brutale, boitant jusqu'à sa chaise et se mettant une serviette sur le visage avant l'arrivée du soigneur.

"Demain (mercredi), je ferai examiner ma cheville et nous verrons si c'est quelque chose de sérieux ou non", a déclaré Alcaraz après son abandon. "J'ai ressenti une douleur quand je suis tombé, j'ai alors pensé qu'il serait difficile de continuer à jouer. Après quelques points, je ne me sentais pas mieux. Je ressentais la douleur. Je ne pouvais pas bien bouger et je savais qu'il me serait impossible de continuer. J'ai pensé que cela allait s'aggraver si je continuais à jouer un long match et c'est pourquoi j'ai choisi de me retirer."

Alcaraza, 20 ans, était le favori du tournoi, le plus important d'Amérique du Sud. Il l'a remporté en 2022.