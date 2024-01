Blockx, battu en trois sets par le 142e à l'ATP : "Ce fut une somptueuse expérience"

"Ce fut une somptueuse expérience", a-t-il confié à Belga après sa défaite. "Les conditions de jeu étaient excellentes. Et j'en ai vraiment profité. J'ai disputé un bon match et la différence n'était pas grande en termes de jeu. Simplement, je remarque que le niveau physique général du circuit masculin est encore supérieur au mien. J'ai déjà réalisé beaucoup de progrès sur ce plan, je me suis rapproché, mais c'est vraiment costaud. Les frappes sont lourdes et c'est très intense. Il n'empêche, cela me donne beaucoup d'énergie pour la suite. Cela me conforte dans l'idée que c'est la vie que je veux mener. J'ai envie de revenir et je vais m'atteler à faire grimper mon classement ATP pour ne plus devoir bénéficier d'une wild card à l'avenir."

Il s'agissait de la toute première participation d'Alexander Blockx à un tournoi du Grand Chelem. Le protégé de Philippe Cassier va désormais rentrer en Belgique pour se préparer pour le BW Open, le tournoi Challenger 125 de Louvain-La-Neuve, pour lequel il a reçu une wild card pour le tableau final.