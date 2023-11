Blockx, en quarts après son succès sur Moutet : "Le meilleur match de ma carrière"

"Je pense avoir joué le meilleur match de ma carrière", a-t-il confié à Belga après sa victoire. "J'étais extrêmement motivé et j'avais le sentiment que je pouvais faire ce que je voulais avec la balle. Tout me réussissait. Je suis dès lors très heureux. Et très heureux d'être parvenu à joue de manière aussi détendue, libérée. Cela m'a vraiment bien aidé, surtout dans les moments importants de ce premier set qui fut très accroché."

"Je le connais depuis notre première confrontation, lorsque nous avions 11 ans", a-t-il poursuivi. "Jakub a toujours fait partie des meilleurs dans les catégories de jeunes. Ce sera un adversaire redoutable et je me réjouis de le rencontrer pour la première fois chez les seniors. J'ai eu beaucoup de matches accrochés ces derniers temps, que j'ai réussi à gagner, et cela m'a donné énormément de confiance. Il s'agit de mon dernier tournoi de l'année et j'ai envie de le finir de belle manière."