Blockx pour la première fois en qualifications: "Essayer d'en retirer le maximum"

"Je suis ravi d'être ici et de pouvoir disputer ces qualifications", a-t-il confié à l'Agence BELGA. "Ce n'est pas donné à tout le monde de participer à un tournoi du Grand Chelem à 18 ans et j'ai essayé de me préparer le mieux possible. Le cadre n'a pas changé et j'ai pu voir des photos de ma victoire chez les juniors l'an dernier sur différents murs du complexe, ça fait plaisir. Je vais me donner à 100% et essayer d'en retirer le maximum. Je sais que ce sera dur, mais cela ne peut être que bénéfique."

Blockx sera l'un des sept Belges à tenter de décrocher une place dans le tableau final de la première levée du Grand Chelem de l'année. Fort d'une brillante fin de saison, avec deux victoires en tournois ITF M25 et une demi-finale dans un Challenger 75, il est impatient d'en découdre.