Bob Bryan est le nouveau capitaine des États-Unis

Bob Bryan a été nommé capitaine de l'équipe américaine de tennis de Coupe Davis, a annoncé lundi la fédération étasunienne. "L'un des plus grands joueurs de tennis américains de tous les temps conduira l'équipe américaine de Coupe Davis vers un nouveau chapitre", a écrit l'USTA.

Bob Bryan succède à Mardy Fish à ce poste. Le gaucher américain de 44 ans formait avec son frère jumeau Mike (droitier) l'une des meilleures paires en double de l'histoire. Il a remporté 119 titres ATP dans sa carrière, dont 23 en Grand Chelem, et disputé 59 autres finales au cours de ses 25 années de carrière (1995-2020). Il a été champion olympique à Londres en 2012. Il a disputé 31 rencontres de Coupe Davis entre 2003 et 2020 et a rempoté l'épreuve en 2007.

"Je suis très honoré et très touché par cette opportunité", a déclaré Bob Bryan. "Je suis impatient de travailler avec les joueurs, leurs entraîneurs et la fédération pour ramener la Coupe aux États-Unis".

Bryan connaîtra son baptême du feu du 12 au 17 septembre, lorsque les Américains joueront la phase de groupes de la Coupe Davis.