Bonaventure veut rejouer et "commencer à se préparer d'ici quelques jours pour l'US Open"

"Comme vous le savez, je me suis fait opérer du cartilage du genou gauche le 24 janvier", a-t-elle écrit. « J'ai rapidement repris les entraînements, mais on a vite vu que ça n'allait pas mieux. Après de nombreux examens, on m'a dit que mes deux genoux se dégradaient et qu'on ne pouvait plus rien faire pour moi, donc qu'il valait mieux arrêter. Ça a été dur à avaler. Depuis quelques semaines, j'ai arrêté les entraînements de tennis pour me concentrer uniquement sur mon genou. Pour la première fois depuis un an, je ressens une amélioration. J'ai envie d'y croire, même si je sais que mes genoux sont en mauvais état."

Ysaline Bonaventure n'a plus joué depuis un abandon au deuxième tour des qualifications de l'Open d'Australie. Lauréate de 12 titres sur le circuit ITF et demi-finaliste au tournoi WTA 250 d'Auckland en 2023, elle s'était entre-temps lancée en politique, sur les listes du MR pour les élections législatives du 9 juin dernier.